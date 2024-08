Homem levado para a 106ª DP, em Itaipava - Foto: Reprodução

Publicado 24/08/2024 10:23

Petrópolis - Um homem, de 41 anos, foi preso pela Polícia Civil, no Itamarati. A prisão foi realizada nesta sexta-feira (23), em cumprimento a um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

De acordo com a polícia, o indivíduo foi localizado em seu trabalho e não resistiu a prisão. Além deste crime, o homem possui mais duas anotações criminais, por uso de arma de fogo de uso permitido e posse/cultivo de drogas para uso pessoal.

O acusado foi levado para a 106ª DP, em Itaipava.