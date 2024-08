Relação entre Brasil e Nigéria - Foto: Arquivo/Fernanda Almeida

Publicado 24/08/2024 10:29

Petrópolis - A mostra “Cineclube Raul Lopes por aí” continua sua programação de exibições online, através da plataforma Zoom. Neste domingo (25), às 18h, será exibido o curta-metragem “Back to Home - O primeiro passo” (2023), documentário dirigido por Fernanda Almeida. O filme aborda o movimento Back to Home, que busca aproximar o Brasil da Nigéria e, de forma mais ampla, do continente africano, como um primeiro passo em direção à reparação histórica da escravidão.

O Brasil, que possui a segunda maior população negra do mundo, é também a maior diáspora negra, tendo recebido o maior número de pessoas escravizadas vindas da África. O movimento Back to Home é visto como um marco histórico que pode ter desdobramentos significativos nos próximos anos.

Após a exibição do curta, será apresentado o longa-metragem “Medida Provisória” (2020), dirigido por Lázaro Ramos. O debate que segue a sessão contará com a participação da diretora e professora Carolina Moraes, que discutirá as temáticas abordadas pelos filmes.

Para participar da exibição, basta acessar a Plataforma Zoom pelo link: https://zoom.us/j/9093040128 . A senha é 1234.

As próximas exibições da mostra “Cineclube Raul Lopes por aí” estão agendadas para o dia 8 de setembro, com o filme “Ateliê Casa – Organismo Vivo” (2024), dirigido por Izaura Lima, seguido de um debate com a diretora e a produtora Dafne Souza.

A última sessão será no dia 15 de setembro, com o filme “Pa Rir”, dirigido por Andressa Hazboun e vencedor do Prêmio Argila de melhor montagem e edição, seguido da comédia “Arizona Nunca Mais” (1987). O debate contará com a participação da diretora Andressa Hazboun e da administradora Guaraciaba Puertas.