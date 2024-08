Carreta caiu em canaleta da pista - Foto: Reprodução

Publicado 25/08/2024 22:18

Petrópolis - Durante a tarde deste domingo (25), a subida da serra de Petrópolis ficou bloqueada por cerca de três horas após uma carreta em uma canaleta da pista em uma curva na altura do km 98. O trânsito ficou interditado a partir do km 102, na praça do pedágio de Duque de Caxias.

A operação para a retirada do veículo contou com dois reboques super-pesados. A Polícia Rodoviária Federal apoiou a Concer no trecho. No momento da liberação da BR-040, o local contava com 1,5 km de retenção.