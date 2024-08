Documentário foi lançado no YouTube - Foto: Divulgação

Documentário foi lançado no YouTubeFoto: Divulgação

Publicado 26/08/2024 20:12

Petrópolis - O documentário “O Som por Trás da Neblina”, do jornalista Roberto Oto Loureiro e do videomaker Gregory Bastos, foi lançado e está disponível para todo o público, gratuitamente, no YouTube. Como entusiastas e estudiosos do audiovisual mas também da música, os dois percorreram a trajetória das pessoas que participaram ativamente desta cena entre as décadas de 1960 e 2000 e das inúmeras bandas de rock criadas em Petrópolis. Para assistir ao O Som por Trás da Neblina basta acessar o link: O documentário “O Som por Trás da Neblina”, do jornalista Roberto Oto Loureiro e do videomaker Gregory Bastos, foi lançado e está disponível para todo o público, gratuitamente, no YouTube. Como entusiastas e estudiosos do audiovisual mas também da música, os dois percorreram a trajetória das pessoas que participaram ativamente desta cena entre as décadas de 1960 e 2000 e das inúmeras bandas de rock criadas em Petrópolis. Para assistir ao O Som por Trás da Neblina basta acessar o link: https://bit.ly/4dU6mdF

O filme surgiu através de uma pesquisa aprofundada em que foram reunidos depoimentos dos músicos, produtores e jornalistas, além de materiais do acervo deles, como cartazes de shows, fotos e vídeos. "O documentário só foi possível com a colaboração dos músicos, produtores, jornalistas, donos de bares e lojas de discos que vivenciaram essa historia." diz Roberto Oto. Todas as músicas inseridas na trilha do são de autoria dessas bandas e músicos de Petrópolis.

Lançado originalmente em plataforma paga, na pandemia, as entrevistas e imagens têm importância fundamental para a memória de Petrópolis e da própria música no Brasil, já que alguns desses músicos romperam as barreiras da cidade e do Brasil, gravaram discos, de vinil e cd, e até hoje têm carreira musical consistente.

Em novembro de 2019, Oto e Greg resolveram fazer uma vaquinha online e atender às demandas econômicas para a finalização da produção. Apesar de movimentar muitas pessoas em torno do tema, o valor recolhido não foi suficiente, assim como muitas produções culturais do Brasil, que não conseguem se sustentar com recursos próprios ou não contam com nenhum financiamento público. Surgiu então, a ideia de organizar o Neblina Rock, um mega show com as bandas envolvidas no projeto. Por sorte e camaradagem todas elas toparam participar e ainda abriram mão do cachê. Com isso, finalmente o documentário foi finalizado. O Neblina Rock aconteceu no Clube Petropolitano e reuniu várias vertentes e estilos: classic rock, hard rock, heavy metal, blues, country, indie rock e rock progressivo, com nove horas de shows e grandes encontros.