Beatriz BíssioFoto: Arquivo Pessoal

Publicado 26/08/2024 15:26

Petrópolis - A Casa Claudio de Souza vai receber nesta terça-feira, 27 de agosto, às 19h, uma palestra da jornalista e doutora em História Beatriz Bíssio, com o tema "A questão Palestina em perspectiva histórica". O evento tem entrada gratuita e faz parte da série de palestras "2024: Os valores da democracia hoje". No local, o público também poderá conferir a exposição fotográfica itinerante: "Palestina: um drama contemporâneo".

Beatriz Bíssio possui uma vasta experiência acadêmica e profissional. Ela é vice-diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e professora associada do Departamento de Ciência Política na mesma instituição, representando uma figura de destaque em estudos sobre geopolítica, integração regional e sistema mundial, além de ser membro de várias entidades acadêmicas e grupos de pesquisa. Sua experiência como correspondente de diversos meios de comunicação latino-americanos e africanos acrescenta uma perspectiva única à discussão.

O projeto “2024: Valores da democracia é hoje” é uma iniciativa da Associação do Amigos do Dr. Alceu/AADA, do Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade/CAALL, da Casa Stefan Zweig, Faculdade Arthur Nelson de Sá Earp/FASE, do Grupo Pró-Memorial Casa da Morte/GPMCM, Instituto Municipal de Cultura/IMC, da Livraria Nobel,do Museu Imperial, da Universidade Cândido Mendes/UCAM, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ e da Universidade Federal Fluminense/UFF.

Sobre a exposição

A exposição fotográfica itinerante "Palestina: um drama contemporâneo", com fotos e textos de Beatriz Bíssio, foi organizada pelo Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade (CAALL), e tem como objetivo compartilhar a diversidade e riqueza das culturas do Oriente Médio, muitas vezes pouco conhecidas.

A exposição busca contrapor a visão tendenciosa sobre os conflitos na região, apresentando a luta do povo palestino por sua terra e reconhecimento como nação independente sob uma perspectiva humanista. A exposição, legitimada pela atuação do CAALL, pretende mostrar a origem e as razões por trás da luta palestina, utilizando a sensibilidade e o compromisso com a justiça e a verdade presentes no trabalho de Beatriz Bíssio.