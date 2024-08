Pedra também quebrou a janela do ônibus - Foto: Reprodução

Pedra também quebrou a janela do ônibusFoto: Reprodução

Publicado 26/08/2024 20:21

Petrópolis - Na manhã desta segunda-feira, um motorista da Petro Ita foi atingido por uma pedra arremessada por um passageiro após o veículo apresentar problemas mecânicos e quebrar em um trecho do trajeto. O coletivo bloqueou a passagem de veículos pela região do Lagoinha.

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis se manifestou em repúdio ao ato de agressão sofrido pelo colaborador.



"É inaceitável que um profissional dedicado, que exerce suas funções com responsabilidade e comprometimento, seja vítima de violência e desrespeito devido a circunstâncias que fogem ao seu controle. Ressaltamos que o trabalhador é um cidadão que merece respeito e dignidade, não podendo ser responsabilizado pelo estado de manutenção dos veículos que opera", afirma a nota.



"Reconhecemos o direito legítimo da comunidade de expressar sua insatisfação e indignação diante das deficiências nos serviços de transporte público. Contudo, enfatizamos que tais manifestações devem ocorrer de forma pacífica e respeitosa, preservando a integridade física e emocional dos profissionais que atuam diariamente para garantir a mobilidade urbana da população", conta outro trecho do comunicado.

Na manifestação, o sindicato ainda informou que está em contato direto com o trabalhador atingido, prestando todo o apoio através dos setores de assistência, comprometidos em assegurar que os direitos do rodoviário sejam respeitados e que as medidas cabíveis sejam tomadas.