Drogas apreendidas no Morro da CocadaFoto: Reprodução

Publicado 27/08/2024 18:33

Petrópolis - A Polícia Militar realizou uma grande apreensão de drogas no Morro da Cocada, no Retiro, durante a tarde desta segunda-feira (26). O prejuízo gerado ao tráfico pela ação no bairro é estimado em R$ 32 mil.

De acordo com a PM, todo o material foi abandonado por cinco homens que fugiram para uma área de mata quando viram os policiais. Foram apreendidas 2.874 cápsulas de cocaína, 270 tabletes de maconha, 145 pedras de crack e 33 frascos de loló.

Todo o material foi levado para a 105ª DP.