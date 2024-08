Oficina foi realizada no Terra Santa - Foto: Divulgação

Publicado 27/08/2024 18:43

Petrópolis - Dez organizações de Petrópolis ligadas às areas da assistência social e dos direitos da criança e do adolescente participaram, na última semana, no dia 19 de agosto, da segunda oficina proposta pelo projeto de pesquisa “Cartografia do Ecossistema de Inovação Social de Petrópolis”. O projeto parte de uma abordagem da área de políticas públicas que entende que são os agentes sociais, as pessoas que estão nos territórios, nas comunidades, vivendo o cotidiano dos problemas públicos da cidade, as pessoas mais indicadas para encontrar soluções para esses problemas. O coordenador, Gustavo Costa, e os pesquisadores Carla Magno e Reginaldo Braga Jr. têm trabalhado no mapeamento e no reconhecimento da rede de organizações, entidades, coletivos, grupos (formais e não formais) que se mobilizam para buscar e/ou propor soluções inovadoras para problemas públicos da de Petrópolis. São essas soluções que são chamadas de inovações sociais.

Durante a oficina, além de um panorama mais detalhado da base teórica da pesquisa, foi apresentado um protótipo da plataforma digital que está sendo desenvolvida para funcionar como uma ferramenta pública, colaborativa, que ajude na dinamização e no fortalecimento da rede de iniciativas de inovação social, facilitando a troca e a interação entre elas. “Estamos mapeando e buscando conhecer todas as iniciativas que identificamos como iniciativas de inovação social com o objetivo de reconhecer essa rede e alimentar essa plataforma para que ela possa, de fato, colaborar com o enfrentamento aos problemas públicos da cidade. Com ela no ar e com a ampliação do número de iniciativas cadastradas, a ideia é que as próprias iniciativas que se entendam enquanto iniciativas de inovação social se cadastrem e a plataforma passe a funcionar de forma mais orgânica”, ressalta Carla.

Para mapear esses agentes sociais e as iniciativas em que muitos deles estão organizados, a equipe de pesquisadores utilizou, como um dos pontos de partida, por exemplo, a base de dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) sobre organizações da sociedade civil e estudou o território de Petrópolis, produzindo alguns mapas para que, posteriormente, seja possível entender como as iniciativas e sua disposição na cidade dialogam com a dinâmica territorial do município. Dinamizar a rede de iniciativas de inovação social pode facilitar a mobilização e a organização diante das esferas de poder e, consequentemente, favorecer o surgimento de mais iniciativas do tipo, ou seja, mais ideias de soluções para os problemas públicos de Petrópolis.

“Nossa instituição estava muito ansiosa para conhecer mais sobre a pesquisa, e a oficina foi extremamente esclarecedora. A ideia de reconhecer essa rede e promover interações e conexões entre as iniciativas é incrível. A possibilidade de identificar, por meio da plataforma, outras iniciativas que atuam na mesma causa e enfrentam os mesmos desafios é muito interessante. Isso nos permite iniciar um diálogo para resolver conjuntamente esses problemas, promovendo uma colaboração mútua e eficaz”, comentou Monique Boechat, que compareceu à oficina representando a Renovar, associação que presta assistência a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade desde 1998.

O projeto de pesquisa é uma parceria entre o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Instituto Phillipe Guédon (IPG) e a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj). Presente na oficina, o presidente do IPG, Cleveland Jones, destacou que o evento foi um marco no andamento do projeto EIS Petrópolis, deixando evidente que os objetivos estão sendo alcançados. Cleveland apontou para a organicidade de engajamento dos setores da sociedade envolvidos com inovações sociais no projeto a partir dos movimentos dos pesquisadores, indicando um potencial cada vez maior de iniciativas envolvidas. “A condução da oficina pelo professor Gustavo Costa e pela pesquisadora bolsista Carla Magno contou com uma grande participação de entidades e indivíduos atuantes no campo de assistência social e dos direitos da criança e do adolescente. Os resultados do projeto certamente trarão grandes benefícios para os atores que já fazem parte do ecossistema de inovações sociais, e deve alavancar as ações e os resultados das diversas e dispersas iniciativas, que muitas vezes ficam restritas a uma atuação individual. Como representante do IPG, proponente do projeto, fiquei muito satisfeito ao observar que os participantes entenderam e se empolgaram com o potencial da plataforma que o projeto pretende desenvolver e oferecer à sociedade”.