Petrópolis - A semana de baixas temperaturas vem preocupando por atingir aqueles em situação vulnerável. Não apenas humanos, mas também cães e gatos acabam por sofrer neste período. A fim de ajudar animais abandonados e de tutores com poucos recursos na cidade, a Clínica Veterinária Amigo Bicho e a Entidade Filantrópica Dog`s Heaven vêm fazendo a campanha “Aqueça um focinho neste frio!” para receber doação de casinhas, caminhas, roupinhas e mantinhas. O ponto de arrecadação é na própria Clínica, na Rua Montecaseros, 414, no Centro de Petrópolis.

Para a médica veterinária Priscila Mesiano, esse período necessita de cuidado redobrado com os animais. “Cães e gatos de pelagem curta são mais frágeis diante do frio por não terem uma proteção natural. O mesmo acontece com os velhinhos e os bebezinhos, filhotes, que não têm termorregulação eficiente. Isso se torna mais perigoso nos dias de frio mais intenso e com rajadas de vento, podendo levá-los à hipotermia”, explica.

As doenças mais comuns aos animais domésticos nesta época são gripe canina, cinomose, doenças ostearticulares nos idosos, bronquites e doenças do trato respiratório no geral. “Animais cardiopatas, diabéticos, com hipotireoidismo e nefropatas também acabam tendo mais dificuldade e sensibilidade ao frio. Por isso, a importância de protegê-los do tempo e do chão gelado, mantendo-os aquecidos com roupinhas, caminhas, mantinhas e casinhas”, orienta a veterinária.

A Dog`sHeaven foi fundada pelo arquiteto Guilherme Agnew, em 2012, e hoje encontra-se com a ocupação lotada, abrigando cerca de 450 animais. Guilherme adotou o primeiro cachorro em Petrópolis, em 2004. Menos de dois anos depois, já cuidava de 8 cães. Chegou a ter 45 animais em casa, o que o impulsionou a alugar um terreno e construir o abrigo.