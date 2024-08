Google Business será tema do workshop - Foto: Reprodução

Google Business será tema do workshopFoto: Reprodução

Publicado 29/08/2024 20:00

Petrópolis - A Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis promoverá o workshop “Potencialize seu Negócio com o Google Business”, no dia 02 de setembro, às 10h, em seu auditório, na Rua Irmãos D'Ângelo, 48, no Centro. O evento, voltado para empresários do comércio varejista e profissionais liberais, será conduzido por Claudia Lopes, estrategista digital com vasta experiência em marketing e ferramentas de negócios online. O workshop é gratuito, mas as vagas são limitadas. Os interessados podem se inscrever através do telefone (24) 2244-1900 ou pelos perfis de Instagram @cdlpetropolis e @souclaudialopes.

Claudia Lopes trará orientações práticas sobre como utilizar o Google Business para aumentar a visibilidade e o alcance das empresas no ambiente digital. “O Google Meu Negócio não é apenas sobre ser encontrado; é sobre permitir que seus clientes se conectem com você de forma direta e imediata. Eles podem ligar, enviar mensagens e até mesmo agendar serviços diretamente pela plataforma”, comenta a palestrante que frisa ainda a confiança e credibilidade geradas pelas avaliações dos clientes: “um perfil com avaliações positivas gera confiança imediata. Além disso, responder a essas avaliações, sejam elas positivas ou negativas, mostra que você se importa com seus clientes, o que é fundamental para construir uma boa reputação online”, indica.

O presidente da CDL Petrópolis, Claudio Mohammad, reforça a importância do evento, destacando o impacto positivo que a presença digital pode trazer para os negócios locais. “Nosso objetivo é capacitar os empresários de Petrópolis com conhecimentos que realmente façam a diferença. A parceria com profissionais como Claudia Lopes permite que ofereçamos conteúdos de qualidade que são aplicáveis no dia a dia dos nossos associados,” afirma Mohammad.

O Google Business é uma ferramenta que permite que empresas sejam encontradas por clientes locais por meio de pesquisas no Google e no Google Maps. Segundo dados da própria Google, empresas que utilizam o Google Business têm, em média, um aumento de 70% nas visitas ao site e uma chance 50% maior de serem consideradas respeitáveis por consumidores. Além disso, um estudo da BrightLocal (reconhecida por seus estudos e relatórios sobre SEO local, práticas de marketing digital e o impacto das avaliações online nos negócios locais) revela que 84% das pessoas confiam tanto em avaliações online quanto em recomendações pessoais, mostrando a importância de ter uma presença ativa e bem gerenciada na plataforma.