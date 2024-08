Lago irá homenagear ganhador do Prêmio Nobel de 1960, nascido em Petrópolis - Foto: Wando Soares

Lago irá homenagear ganhador do Prêmio Nobel de 1960, nascido em PetrópolisFoto: Wando Soares

Publicado 28/08/2024 21:57

Petrópolis - O entorno do lago do Centro Cultural Sesc Quitandinha começou a ser revitalizado e ganhará, até o fim do ano, pista de caminhada, decks para contemplação, bancos, câmeras de segurança, internet wi-fi e espaços para instalações artísticas. Para o interior do centro cultural, o projeto prevê, no médio e longo prazo, cinema, boliche, praça de alimentação, espaço game e mercado gastronômico.

O Centro Cultural Sesc Quitandinha iniciou a ampliação dos seus espaços com a revitalização do Lago Quitandinha, um dos mais icônicos cartões-postais de Petrópolis e do estado do Rio de Janeiro. Para marcar esse novo capítulo na história do complexo, a instituição realiza, nesta sexta-feira (30), uma cerimônia de descerramento de placa que rebatizará o espaço do lago em homenagem a um ilustre profissional nascido em Petrópolis: Peter Brian Medawar (1915-1987). A solenidade é exclusiva para convidados e imprensa.



Nascido em 28 de fevereiro de 1915 em Petrópolis, o filho de pai libanês e mãe britânica emigrou do Brasil ainda criança. Naturalizado britânico, foi estudar no Marlborough College e, posteriormente no Magdalen College, da Universidade de Oxford. Seguiu uma vida acadêmica exitosa que lhe rendeu, em 1960, o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, por estabelecer as bases da tolerância imunológica (criação do soro antilinfocitário). O estudo contribuiu no combate aos efeitos da rejeição em transplantes de órgãos. Em 1965, foi agraciado com o título de sir pela Rainha Elizabeth II, e um dos edifícios da universidade foi batizado com seu nome.



A homenagem a Peter Brian Medawar é o marco inicial de uma série de melhorias na área externa e interna do Centro Cultural Sesc Quitandinha. Até o fim do ano, a área do entorno do lago ganhará pista de caminhada, iluminação, decks para contemplação, bancos, câmeras de segurança e internet wif. As novas estruturas permitirão a realização de exposições a céu aberto e mais conforto para atividades físicas, piqueniques e apreciação da natureza. Algumas melhorias já estão concluídas, como o deck próximo à churrascaria e a recuperação do pergolado e do farol.