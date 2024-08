Música na Oktoberfest - Foto: Paula Giolito

Música na OktoberfestFoto: Paula Giolito

Publicado 29/08/2024 19:53

Petrópolis - A organização da Oktoberfest Petrópolis divulgou a programação musical dos dois fins de semana do evento. A festa, que começa no fim de semana anterior, nos dias 06, 07 e 08, 13, 14 e 15, tem entrada gratuita e acontece no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes.

A abertura musical do evento, na sexta-feira (6), já dá o tom da festa com a banda Concreto Humano levando o melhor do rock para o público, às 19h. A noite continua com a apresentação da Banda Chilli, conhecida por sua energia contagiante e repertório que mistura sucessos do pop, rock, dance e reggae.



No sábado (7), a programação começa cedo e está recheada de atrações para todos os gostos. A banda Spiel und Charm domina o palco com apresentações às 13h, 14h30 e 16h40, trazendo o autêntico espírito das festas alemãs com sua música vibrante e alegre. Às 15h, Pedro Ribeiro invade o palco e promete colocar o público para dançar com sua música envolvente. Já às 18h30, a cantora Tati Cirelli sobe ao palco para encantar o público com sua voz poderosa, seguida pelo show “Gargamel DK convida Gus Monsanto”, prometendo um espetáculo de rock de tirar o fôlego.



O domingo (8) mantém o ritmo animado, começando com mais apresentações da banda Spiel und Charm às 12h, 13h30 e 15h40. O cantor Jonatan Francisco, que promete um repertório eclético para agradar os mais variados públicos, se apresenta às 14h. A apresentação da banda Capital Elétrico, conhecida por seu som envolvente e presença de palco marcante sobre ao palco às 17h e, encerrando a programação musical, às 20h30, quem comanda o palco é a banda Tokaia, que promete uma performance inesquecível para fechar o primeiro fim de semana da Oktoberfest com chave de ouro.



Na sexta-feira (13), a música começa às 19h com a Banda Germânica, trazendo o autêntico som das tradicionais festas alemãs. Às 21h30, o Baile do Zen promete uma noite animada e cheia de energia, garantindo que ninguém fique parado.



O sábado (14) será repleto de apresentações para todos os gostos. A banda Spiel und Charm, presença constante no evento, abrirá a programação do dia com três apresentações, às 13h, 14h30 e 15h40, levando o público a uma verdadeira imersão na cultura germânica. Às 15h, Larissa Viana promete encantar o público com sua voz marcante e repertório variado. Mais tarde, às 18h30, a banda Tribo de Gonzaga sobe ao palco levando o melhor do forró para o público. Para encerrar a noite chave de ouro, às 21h30, Déia Cassali promete um show inesquecível.



Já no domingo (15), último dia do evento, a banda Spiel und Charm retorna para mais três apresentações, às 11h50, 12h40 e 15h30, garantindo que o espírito festivo continue até o fim. Às 14h, a banda Os Improváveis traz seu repertório eclético e descontraído, seguido pela banda River Raid, que se apresenta às 17h, com seu rock contagiante. Para fechar a noite e o evento, a dupla Pablo e Bernardo sobe ao palco às 20h30.



Além das atrações musicais, a sexta edição da Oktoberfest Petrópolis oferece uma experiência completa para os visitantes, com pratos típicos da culinária alemã, uma ampla variedade de cervejas artesanais e um ambiente festivo e familiar. O evento é uma oportunidade imperdível para quem deseja mergulhar na cultura germânica e aproveitar um fim de semana de muita música e diversão.



Confira a programação:



Sexta-feira, 6 de setembro:



19h: Concreto Humano

21h30: Banda Chilli

Sábado, 7 de setembro:



13h: Spiel und Charm

14h30: Spiel und Charm

15h: Pedro Ribeiro

16h40: Spiel und Charm

18h30: Tati Cirelli

21h30: Gargamel DK convida Gus Monsanto

Domingo, 8 de setembro:



12h: Spiel und Charm

13h30: Spiel und Charm

14h: Jonatan Francisco

15h40: Spiel und Charm

17h: Capital Elétrico

20h30: Tokaïa









Segundo Fim de Semana



Sexta-feira, 13 de setembro:



19h: Banda Germânica

21h30: Baile do Zen

Sábado, 14 de setembro:



13h: Spiel und Charm

14h30: Spiel und Charm

15h: Larissa Viana

15h40: Spiel und Charm

18h30: Tribo de Gonzaga

21h30: Déia Cassali

Domingo, 15 de setembro:



11h50: Spiel und Charm

12h40: Spiel und Charm

14h: Os Improváveis

15h30: Spiel und Charm

17h: River Raid

20h30: Pablo e Bernardo