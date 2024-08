Duelo de volta terminou empatado em 0 a 0 - Foto: Matheus Sanches

Publicado 30/08/2024 12:24

Petrópolis - O Serrano foi eliminado das oitavas de final da Copa Rio, em confronto contra o Nova Iguaçu. Na partida de ida, a equipe da serra perdeu por 2 a 1, em casa, enquanto no jogo de volta, realizado na quarta-feira (28), empatou em 0 a 0.

Com o resultado, a equipe fica com apenas a Série B1 do Campeonato Carioca para disputar na temporada atual. O Leão da Serra irá estrear na competição no dia 28 de setembro, no Estádio Atílio Marotti, contra o São Cristóvão.