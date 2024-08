Equipe do Instituto Alliance/Projeto Mudando Vidas - Foto: Divulgação/LPD

Publicado 31/08/2024 12:11

Petrópolis - Neste fim de semana, o Campeonato Municipal de Futsal terá partidas realizadas em Petrópolis. A competição é organizada pela Liga Petropolitana de Desportos (LPD) e terá jogos em quatro categorias.

O sábado (31) terá cinco partidas disputadas, sendo quatro no Palmeira FC. A primeira será contra o Serra/Celminha, pelo sub-15, às 15h. Em seguida, serão três jogos contra o Carangola FC, nos subs 9, 11 e 13. A outra partida será no EC Corrêas, entre o Laginha FC e o Instituto Alliance/Projeto Mudando Vidas, pelo sub-13.

Na próxima quarta-feira, mais uma partida será jogada na Casa de Portugal, às 19h, em duelo entre o Carangola FC e o Instituto Alliance/Projeto Mudando Vidas, pelo sub-15.

A última quarta teve um jogo entre o Serra/Celminha e o EC Cascatinha, pelo sub-13, com vitória do EC Cascatinha, por 6 a 2. Outros dois confrontos entre as equipes ocorreram nesta sexta-feira. Pelo sub-9, o Serra/Celminha levou a melhor, ganhando de 9 a 2. Já pelo sub-11, vitória do EC/Cascatinha, por 5 a 2.