A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas segue com a segunda etapa das obras no túnel Extravasor com finalização programada para 2025 - Foto Michel Filho/SEIOP

Publicado 04/09/2024 14:11

Petrópolis - As obras do Túnel Extravasor, realizadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, contam com mão de obra local. Ao todo, 84 dos 88 postos de trabalho criados com a intervenção foram ocupados por moradores da cidade. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seiop), a geração de emprego e renda alavanca o crescimento do estado.

"Investir em infraestrutura atrai mais investimentos, aumenta a competitividade das empresas e cria empregos. Nosso trabalho no interior do estado garante maior mobilidade, acessibilidade, segurança e valorização econômica", destaca Uruan Andrade, secretário da Seiop.

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), o Rio de Janeiro registrou 90,8 mil novas vagas formais no primeiro semestre do ano. Entre os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas que protagonizaram esse crescimento está o setor de construção, refletindo o impacto dos investimentos em infraestrutura.

As obras realizadas pelo Governo do Estado somam um investimento de R$ 2,6 bilhões em mais de 140 projetos nos últimos dois anos. São mais de 400 quilômetros de vias asfaltadas, que garantem mais qualidade de vida para a população. Além disso, a Seiop também investe, assim como em Petrópolis, em intervenções para aumentar a capacidade dos municípios de enfrentarem eventos climáticos extremos. Desde 2023, mais de R$1,2 bilhão foi direcionado para projetos de drenagem e macrodrenagem.