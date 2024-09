Desfile Cívico em Petrópolis - Foto: Divulgação

Publicado 04/09/2024 22:00

Petrópolis - Durante o desfile cívico de 7 de Setembro, neste sábado, na Rua do Imperador, no Centro da cidade, haverá alterações no trânsito e no funcionamento do transporte público. As mudanças têm início às 7h e seguem até o encerramento das apresentações.

O desfile tem início às 9h, com hasteamento das bandeiras, em frente ao Obelisco. Dezessete unidades escolares da rede municipal, cerca de dois mil alunos e alunas, além de instituições irão participar do desfile.

Confira as mudanças no trânsito:

Desfile Cívico – 7/9

7h às 13h

* Rua do Imperador (lado par) interditada ao trânsito do número 300 até o 898 e na saída da Rua Marechal Deodoro

* Praça do Bosque do Imperador e a Rua Dom Pedro estarão interditados ao trânsito de veículos

* Desvio de trânsito na Avenida Tiradentes para a Avenida Koeller

Confira as mudanças no transporte público:

Desfile Cívico – 7/9

7h às 13h

Linhas das regiões Barão do Rio Branco, Carangola, Retiro, Corrêas e Itaipava

Sentido Centro: Rua Treze de Maio, Avenida Koeler, Praça da Liberdade, Rua Monsenhor Bacelar, Rua Washington Luiz e Rua do Imperador

Sentido Bairro: Rua Floriano Peixoto, Rua Alberto Torres, Avenida Ipiranga e restante do trajeto normal.

Ponto final de embarque e desembarque sem alterações.

Linhas das regiões do Itamarati e Estrada da Saudade

Sentido Centro e Bairro: Avenida Ipiranga, Rua da Imperatriz e restante do trajeto normal.

Ponto final para embarque e desembarque dos passageiros na Praça Dom Pedro.

Linhas das regiões do Quitandinha, São Sebastião, Siméria, Valparaíso e Duas Pontes

Sentido Centro: sem alteração

Sentido Bairro: Rua Floriano Peixoto, Rua Alberto Torres, Avenida Ipiranga, Avenida Koeler, Praça da Liberdade e Monsenhor Bacelar e restante do trajeto normal.

Ponto final de embarque e desembarque sem alterações.