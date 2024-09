Ônibus da Petro Ita - Foto: Reprodução

Publicado 06/09/2024 21:42

Petrópolis - Uma decisão do ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) restabeleceu os decretos da Prefeitura que impediam a circulação da Petro Ita nas regiões do Alto da Serra, Meio da Serra e Morin.

Com isso, a Cidade Real volta a atender todas as linhas do trecho sozinha. Nas últimas semanas, as duas empresas estavam andando juntas nos itinerários, já que o TJRJ tinha publicado uma decisão favorável à Petro Ita.