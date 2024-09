Ônibus da Petro Ita fecharam parte da Rua Paulo Barbosa - Foto: Enzo Gabriel

Ônibus da Petro Ita fecharam parte da Rua Paulo BarbosaFoto: Enzo Gabriel

Publicado 06/09/2024 21:29

Petrópolis - A sexta-feira (6) foi de tumulto no Centro de Petrópolis, já que rodoviários da Petro Ita realizaram uma manifestação por conta dos salários atrasados. No ato, os ônibus da empresa foram parados no Terminal Centro e em seu entorno, impedindo a parada de outros coletivos.

Ao todo, na paralisação, que começou às 10h, mais de 50 ônibus ocuparam o Terminal Centro e as ruas Paulo Barbosa e Visconde do Bom Retiro. Com a impossibilidade de parar no trecho, as outras empresas precisaram mudar o embarque e desembarque para outros locais da cidade.

Os rodoviários esperavam que algum representante da Prefeitura ou da CPTrans comparecesse ao local, já que havia sido combinado que um valor seria pago até esta quinta-feira, o que não ocorreu. Apesar da espera, ninguém foi ao local conversar com os rodoviários pessoalmente. O assunto foi abordado apenas através de ligações, mas o Sindicato dos Rodoviários rejeitou a ideia da criação de um comitê para o debate do tema.

A mobilização iniciada durante a manhã segue ocorrendo. À tarde, a Prefeitura afirmou que estava tomando as medidas cabíveis para que o cumprimento de uma decisão da 4ª Vara Cível, que garante o direito de livre circulação no entorno do terminal ocorresse. A pena para o não recolhimento é de R$ 100 mil por ônibus. Agora, durante a noite, reboques começaram a tirar alguns coletivos do local.