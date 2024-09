Camerata da Orquestra Sinfônica Nacional da China - Foto: Divulgação

Publicado 09/09/2024 19:16

Petrópolis - Em comemoração aos 50 anos de relações diplomáticas Brasil-China, uma das mais prestigiadas formações de música clássica do mundo, a Camerata da Orquestra Sinfônica Nacional da China (Chamber Orchestra of China National Symphony Orchestra – CNSO) se apresenta no Centro Cultural Sesc Quitandinha, nesta terça-feira (10), às 20h, com entrada gratuita. No programa, Mendelssohn, Haydn, Tchaikovsky, Piazzolla e clássicos chineses. 10% dos ingressos serão distribuídos para Instituições, ONGs, escolas de música e da rede pública de ensino. O restante pode ser retirado clicando aqui