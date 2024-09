Petro Ita não circula mais em Petrópolis - Foto: Reprodução

Publicado 09/09/2024 18:50

Petrópolis - A Petro Ita está proibida de circular em todo o território de Petrópolis. A Prefeitura publicou, no sábado (7), decreto que obriga a empresa a retirar os veículos das ruas. Os coletivos estão sendo substituídos por veículos das outras empresas do sistema.

O atendimento para as regiões do Quitandinha, Duques, Independência, Valparaíso, São Sebastião, Siméria, Capitão Paladini, Olga Castrioto e Santa Isabel está sendo feito pelas outras empresas que integram o sistema (Cidade Real, Turp e Cidade das Hortênsias). A previsão é que mais ônibus cheguem ao longo da semana, permitindo a adequação dos horários para atender à população dessas regiões de forma segura.

Nas regiões do Alto da Serra, Morin e Meio da Serra, o atendimento também continua com a empresa Cidade Real em substituição a Petro Ita. Os horários continuam sendo os mesmos praticados desde julho.

A empresa está sem circular desde a última sexta-feira: no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal restabeleceu os decretos que retiravam a Petro Ita do Meio da Serra, Alto da Serra e Morin. Na data, rodoviários protestaram por conta do atraso nos pagamentos, parando coletivos no Terminal Centro e ao redor da área.