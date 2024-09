Águas do Imperador alerta situação em Petrópolis - Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Águas do Imperador alerta situação em PetrópolisFoto: Divulgação/Águas do Imperador

Publicado 09/09/2024 18:57

Petrópolis - A cidade de Petrópolis, assim como diversos municípios brasileiros, enfrenta um sério período de estiagem por conta da falta de chuvas. Para minimizar os impactos no abastecimento, a concessionária Águas do Imperador vem colocando em prática um plano de ação estratégico, que inclui o aumento do número de caminhões-pipa e bombas, além de intensificar a utilização das captações e executar medidas técnicas para garantir o fornecimento de água e minimizar os impactos causados à população pela falta de chuva.

O Brasil vive sua pior seca da história recente, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden). Como a previsão é de que as ondas de calor e a estiagem continuem pelos próximos meses, Águas do Imperador solicita aos clientes que façam uso consciente da água nesse período.

O sistema de abastecimento de Petrópolis, operado pela Águas do Imperador, conta com sete Estações de Tratamento de Água (ETAs) que, juntas, atendem 99% da população urbana, incluindo a ETA Araras, inaugurada em 2022, agregando mais nove milhões de litros por dia ao sistema de abastecimento. Além disso, do Centro de Controle Operacional (CCO), técnicos da concessionária monitoram a rede de abastecimento 24 horas por dia, todos os dias da semana, sendo possível identificar e agir rapidamente em situações que possam causar desabastecimento, minimizando as perdas de água e assegurando a manutenção dos níveis e pressões dos reservatórios.