Nei Loureiro - Foto: Divulgação/105ª DP

Nei LoureiroFoto: Divulgação/105ª DP

Publicado 10/09/2024 23:12

Petrópolis - Nesta terça-feira (10), foi realizada a cerimônia de troca de titularidade da 105ª DP, no Retiro. O delegado Nei José Ramos Loureiro assumiu o comando no lugar da delegada Cristiana Onorato Miguel Bento, que trabalhou no local por dois anos.

Nei Loureiro tem 33 anos de corporação e já foi titular em diversas delegacias do estado do Rio de Janeiro, inclusive com experiência na 106ª DP, em Itaipava. Morador de Petrópolis, Nei também atuou como inspetor na Polícia Civil, tendo destacados e complexos casos solucionados ao longo de toda a sua carreira.



Estiveram presentes representantes da PMERJ, OAB-Petrópolis, GCM, Prefeitura e Câmara dos Vereadores, além de todos os Policiais Civis da 105ª DP.