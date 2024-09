Serrano e Nova Iguaçu no Estádio Atílio Marotti - Foto: Jhon Araujo

Serrano e Nova Iguaçu no Estádio Atílio MarottiFoto: Jhon Araujo

Publicado 10/09/2024 22:40 | Atualizado 10/09/2024 23:16

Petrópolis - O Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Rio de Janeiro (TJD/RJ) decidiu, por unanimidade, pela eliminação do Nova Iguaçu da Copa Rio devido à escalação de um jogador irregular na partida contra o Serrano, realizada em 28 de agosto. Com essa decisão, o Leão da Serra garante seu retorno ao campeonato e enfrentará o Volta Redonda nas quartas de final.

O julgamento ocorreu na tarde desta segunda-feira (09). Além da eliminação, o Nova Iguaçu foi multado em R$ 5 mil, com a possibilidade de recurso. O tribunal não revelou a identidade do jogador irregular.

Com a decisão, o Serrano já tem os seus próximos jogos agendados: a primeira partida será em casa no dia 25, às 14h45, e o segundo confronto está marcado para 9 de outubro, no Estádio Raulino de Oliveira, no mesmo horário.