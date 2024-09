Serrano campeão carioca de futsal feminino - Foto: Esther Januário

Publicado 11/09/2024 14:29 | Atualizado 11/09/2024 14:43

Petrópolis - A equipe feminina do Serrano conquistou o Campeonato Carioca de Futsal no último domingo (9). A partida decisiva foi disputada no Ginásio Esportivo Pedro Jahara, o Pedrão, em Teresópolis, e teve a equipe derrotando o Nova Elite pelo placar de 4 a 3.

Em quadra, as Leoas da Serra marcaram com Maria Clara (2x), Joice e Ana Júlia. Com o resultado, o Leão da Serra garantiu o título inédito.