Encontro teve a participação de diversas pessoas - Foto: Divulgação

Publicado 11/09/2024 14:18

Petrópolis - Perto de celebrar um ano, a campanha “Abandono é crime” deu mais um passo importante na luta pela causa em Petrópolis. Na última semana, representantes da sociedade civil, protetores de animais e a Cobea (Coordenadoria de Bem-Estar Animal), se uniram no Cefet Petrópolis e deram início a uma série de palestras com agentes comunitários de saúde, visando a capacitação e a conscientização sobre o crescente problema do abandono de animais na região.

A ação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, promovendo seis sessões voltadas aos profissionais, reunindo um total de 300 colaboradores da pasta, tendo como objetivo principal a troca de experiências e informações, levando em conta as especificidades das regiões onde os agentes atuam.

As palestras foram realizadas pelo Médico Veterinário Dr. Cláudio Avelar, a voluntária da Dog’s Heaven Márcia Coelho Netto, Vivi Pereira do grupo Somos Todos Protetores, além de Márcia de Paula e Marília Mills, que integram a equipe idealizadora do movimento e compartilharam conhecimentos cruciais sobre temas como vacinação, castração, cuidados com os animais e a importância da colaboração para enfrentar este problema, visando a formação de multiplicadores que possam levar adiante a luta contra o abandono e os maus-tratos a animais.

A defensora pública aposentada, Marília Pimenta, uma das participantes da campanha, destacou a relevância do local escolhido para a realização das palestras: “É muito significativo que uma parte deste projeto, que combate crimes contra os animais, seja realizada no antigo plenário do Tribunal do Júri, onde antes se julgavam crimes contra a vida de seres humanos”, destacou reforçando a conexão entre o respeito à vida e a necessidade de punição para os crimes de abandono e maus-tratos.

A nova fase da campanha "Abandono é Crime – Petrópolis" visa sensibilizar ainda mais a população e capacitar os agentes para atuarem como promotores da conscientização em suas comunidades, promovendo uma união entre poder público, ONGs e a sociedade civil organizada.