Clima quente em PetrópolisDivulgação

Publicado 11/09/2024 14:13

Petrópolis - A Defesa Civil de Petrópolis emitiu um aviso meteorológico devido ao tempo que permanece quente e seco em Petrópolis, com previsão de céu com poucas nuvens, sem chuva, temperaturas máximas em torno de 30°C e valores de umidade relativa do ar abaixo de 30% entre esta terça-feira (10) e o sábado (14).

A Defesa Civil de Petrópolis permanecerá monitorando as condições de tempo e emitirá alertas, informes ou atualizações quando necessário a qualquer momento.

Por isso, é necessário cadastrar o CEP através do envio de mensagem de texto para o número 40199, e acompanhe através do aplicativo Telegram