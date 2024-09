Material apreendido - Foto: Divulgação/PRF

Material apreendidoFoto: Divulgação/PRF

Publicado 13/09/2024 15:20

Petrópolis - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na madrugada desta sexta-feira (13), um homem de 22 anos pelo crime de tráfico de drogas. A ação foi realizada na BR-040, na altura do km 89.

Na ação, os agentes abordaram uma motocicleta que passava pela via. Na fiscalização, os policiais acharam aproximadamente um quilo de maconha, dois invólucros de haxixe e dois de crack. Todo o material estava na mochila do indivíduo.



A ocorrência foi encaminhada para a 105ª DP, no Retiro.