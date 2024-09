EC Vera Cruz/Volley Cats - Foto: Divulgação/LPD

Publicado 21/09/2024 13:46

Petrópolis - O Ginásio Hélio Fiuza, do SC Magnólia, será palco da decisão das equipes que irão se classificar para a grande final do Campeonato Municipal de Voleibol Feminino de Petrópolis. No domingo (22), as semifinais da competição promovida pela Liga Petropolitana de Desportos (LPD) serão disputadas.



A primeira partida será entre Cel Veiga/CBV e Laginha FC/FMP. Em seguida, EC Vera Cruz/Volley Cats e Instituto Bingen/Projeto Vôlei decidem a outra vaga na final.



Na fase classificatória, a Cel Veiga/CDBV teve o melhor desempenho, com 12 pontos. O segundo lugar foi do EC Vera Cruz/Volley Catts e o Instituto Bingen/Projeto Vôlei ficou em terceiro. A equipe do Laginha FC/FMP se classificou na quarta colocação.



Todas as equipes semifinalistas já se enfrentaram na primeira fase do campeonato. A partida entre Cel Veiga/CDBV e Laginha FC/FMP foi logo na primeira rodada, em junho, com o Cel Veiga/CDBV ganhando por 25 a 10 e 25 a 19. No mesmo dia, o EC Vera Cruz/Volley Cats venceu o Instituto Bingen/Projeto Vôlei por 25 a 20 e 25 a 15.

Nesta edição, a final entre Cel Veiga/CBDV e Vera Cruz/Volley Cats, realizada em 2021, pode ser reeditada, caso as duas equipes avancem. Na ocasião, o Cel Veiga/CDBV foi campeão. As outras equipes semifinalistas buscam ir pela primeira vez para a final.



Esta é a quinta edição do campeonato realizado pela Liga Petropolitana de Desportos. O EC Vera Cruz/Volley Cats já foi campeão em 2019. O Cel Veiga/CDBV também tem um título, conquistado em 2021, e é o atual vice-campeão. Os outros dois times buscam a conquista inédita da competição.