Equipe da Prefeitura Municipal de Três Rios - Foto: Divulgação/LPD

Equipe da Prefeitura Municipal de Três RiosFoto: Divulgação/LPD

Publicado 18/09/2024 22:35

Petrópolis - Com a terceira rodada da primeira fase realizada no último domingo (15), os dois primeiros semifinalistas do Campeonato Municipal de Voleibol Masculino foram definidos. EC Vera Cruz/Magé Voleibol e Prefeitura Municipal de Três Rios, ambos com 12 pontos, garantiram a classificação na competição promovida pela Liga Petropolitana de Desportos (LPD).

O dia de jogos começou com vitória da Prefeitura Municipal de Três Rios contra o Cel Veiga/CDBV por 2 a 0, com 25 a 11 nos dois sets. A segunda partida foi de vitória do Laginha FC/Terê Vôlei, com 25 a 16 e 25 a 18. Em seguida, a equipe da Prefeitura Municipal de Três Rios venceu o EC Vera Cruz/Magé Voleibol por 25 a 21 e 25 a 22. O Carangola FC/Itaserra ganhou do Instituto Bingen/Projeto Vôlei por 2 a 1, após ter perdido o primeiro set por 25 a 20, reagiu e conseguiu 25 a 17 e 15 a 13 no tie-break. No último confronto da rodada, vitória para o EC Vera Cruz/Magé Voleibol por 2 a 0, com 25 a 23 e 26 a 24.

Os resultados, além de garantirem a classificação do EC Vera Cruz/ Magé Voleibol e Prefeitura Municipal de Três Rios, deixaram três equipes lutando por duas vagas na rodada decisiva. Laginha FC/Terê Vôlei e Carangola FC/Itaserra têm oito pontos e duas partidas a serem realizadas, enquanto o EC Rio Preto, que tem quatro, pode conseguir se classificar se vencer as duas partidas restantes e contar com tropeços das outras equipes.

O campeonato, nesta edição, é disputado em três fases. Na inicial, todas as equipes se enfrentam em turno único, no sistema de pontos corridos, com as quatro primeiras se classificando para a fase semifinal. Na semi, o primeiro colocado da fase classificatória, enfrenta o quarto, enquanto o segundo joga contra o terceiro colocado. As equipes ganhadoras avançam para a final, enquanto as outras duas disputam o terceiro lugar.

No último ano, o EC Vera Cruz/Magé Voleibol se sagrou campeão do torneio, conquistando o tricampeonato consecutivo da competição, ao derrotar a equipe do EC Cascatinha/Três Rios por 2 sets a 0, com 25 a 18 e 25 a 21.