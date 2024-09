Música no Sesc - Foto: Divulgação/Sesc

Música no SescFoto: Divulgação/Sesc

Publicado 19/09/2024 18:33

Petrópolis - O fim de semana do 26º Sonora Brasil no Centro Cultural Sesc Quitandinha terá música de Rondônia, Paraná e do subúrbio do Rio. O projeto – um dos mais longevos do Sesc no país – segue até domingo (22/9) com entrada franca e apresentando ao público petropolitano uma programação que reúne atrações musicais de caráter regional e tradicional de diferentes partes do país.



A agenda do fim de semana começa na sexta-feira (20/9), às 20h, com Bado, Quilomboclada e Sandra Braids. Nascido em Porto Velho (RO), Bado é cantor, compositor e instrumentista e sua trajetória, de mais de 40 anos, se consolida nas trilhas sonoras dos compassos do tempo e da memória. Quilomboclada – a banda que reúne Quilombo e Caboclada – traz em sua bagagem a “pancada” como resistência sonora em defesa do território e da identidade local beradeira e ribeirinha. A rapper Sandra Braids – precursora do rap feminino na capital rondoniense – dá o tom contemporâneo ao grupo, do alto do seu orgulho de ser mulher negra, mãe, umbandista, compositora e assistente social. Eles apresentam “Paneiro do Norte”, um trabalho que perpassa estilos que demonstram um pouco das influências e confluências da MPBera – Música Popular Beradeira.



O Grupo do Zeca da Rabeca traz o trabalho de um dos últimos construtores de instrumentos caiçaras vivos no litoral do Paraná, reconhecido por sua presença nos fandangos nas ilhas e na cidade de Paranaguá. Músico, artesão e patrimônio vivo, Zeca fundou o grupo “Viola Afinada” em 2021 para preservar sua arte. O homenageado mestre Zeca é uma figura central em diversos grupos de fandango e se dedica a transmitir essa tradição por meio de projetos culturais, garantindo que ela ecoe nas gerações futuras. O grupo sobe ao palco no sábado, às 20h, ao lado de Melina Mulazani. Artista multifacetada com 35 anos de experiência em teatro, dança contemporânea e música, ela é fundadora do grupo Noivas do Allfredo e o Grupo Mundaréu, com o qual lançou quatro discos e um DVD. Seu primeiro disco solo, “O Monstro Careca da Barriga Esburacada de Petipavê”, saiu em 2010, seguido por “Uma História Úmida”, em 2016. Desde 2015, é vocalista e percussionista da Orquestra Friorenta.



Baile charme e união entre pagode e MPB encerram o evento



O baile Charme Soul Black é a atração do domingo (22/9), às 16h. Trata-se de um movimento musical que tem como objetivo protagonizar a música preta nacional e internacional através da dança charme. Idealizado pela produtora cultural Renata Morais e pelo coreógrafo e dançarino Luis Marques, o charme soul black tem o propósito de ser um grande encontro de gerações com o objetivo de cultivar lembranças. O baile tem classificação livre e todos os presentes podem acompanhar os passinhos que são apresentados no formato de aulão. A atividade precede o show Amor, Tempo e Território, conduzido por Charlles André e Luciane Dom, que trazem as sonoridades da Zona Norte do Rio. Ele, compositor de importantes sucessos do pagode romântico. Ela, nome em ascensão da nova geração da MPB.



Petrópolis é uma das 59 cidades que recebem o projeto do Sesc



A programação do projeto Sonora Brasil em Petrópolis começou no último domingo (15/9) e se estende até o próximo, dia 22. O projeto realizado pelo Sesc em todo o país traz à cidade atrações musicais de 4 estados (AL, PR, DF e RO), além do Rio de Janeiro. Com o tema “Encontros, tempos e territórios”, a programação tem como característica a mistura de ritmos e gerações, com artistas consagrados se apresentando ao lado de nomes proeminentes da cena contemporânea.



O biênio 2024-2025 do Sonora Brasil terá a participação de 10 grupos: cinco circularão pelos estados das Regiões Norte e Nordeste e outros cinco pelas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No total, serão realizados 34 Festivais e mais de 200 shows em 59 cidades do país – entre elas, Petrópolis.

Programação

19/09 – 20h



Fernando Cesar & Tiago Tunes (DF)

Dueto de violão e bandolim que explora o melhor do choro brasiliense, em um show de alta musicalidade e tradição.



20/09 – 20h



Bado, Quilomboclada e Sandra Braids (RO)

Uma fusão poderosa de ritmos amazônicos, rap e MPB, que aborda questões sociais e raciais com música e resistência.



21/09 – 20h



Zeca da Rabeca & Melina Mulazani (PR)

Um encontro de vozes, violas e tradições caiçaras e curitibanas, com performances que mesclam música, teatro e carnaval.



22/09 – 16h



Baile Charme Soul Black

Um encontro perfeito entre ritmo, dança e cultura!



18h: Charlles André e Luciane Dom (RJ)