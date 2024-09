Feirinha de Itaipava celebra 31 anos - Foto: Divulgação

Feirinha de Itaipava celebra 31 anosFoto: Divulgação

Publicado 23/09/2024 19:32

Petrópolis - Nesta segunda-feira, 23, a Feirinha de Itaipava celebra 31 anos de tradição e sucesso, consolidando-se como um dos principais polos de moda e turismo da região. Com uma média de cinco mil visitantes diários, o espaço se tornou um ponto de encontro indispensável para moradores e turistas em busca de moda e produtos variados.

Desde sua transferência para o atual endereço em 1993, a Feirinha tem sido fundamental para a economia local, gerando aproximadamente cinco mil empregos diretos e indiretos. O administrador Sergio G-tão destaca: "Celebrar 31 anos é um motivo de grande orgulho. A Feirinha é mais do que um espaço de compras; é um lugar onde famílias se sustentam e a cultura local é promovida."

Com 390 lojas oferecendo uma ampla gama de produtos, desde vestuário a itens de decoração, a Feirinha atrai visitantes de diversas localidades. O funcionamento ocorre aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h, com todas as lojas abertas. Já durante a semana, das 10h às 18h, com algumas lojas abertas. Para mais informações sobre o funcionamento de cada estabelecimento do polo de moda, é possível consultar o site oficial