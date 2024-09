Palestrantes do evento - Foto: Divulgação

Palestrantes do eventoFoto: Divulgação

Publicado 23/09/2024 19:26

Petrópolis - Petrópolis vai ser o anfitrião de mais uma edição do evento "Negócios e Turismo", que reúne ainda os conventions bureaux de Teresópolis, Nova Friburgo e Guapimirim. Nesta terceira edição, dia 24, na Granja Brasil, o foco estará em como os títulos de "capital" das cidades da Serra Verde Imperial podem ser usados como estratégias para fortalecer o turismo na região. O encontro, já com lotação esgotada, busca traçar caminhos para aumentar a visibilidade e atratividade da região para visitantes de todo o Brasil.

O evento contará com a participação de importantes nomes dentro dos segmentos de “capital” de cada cidade, como Marco Aurélio Lischt, maestro do Coral dos Canarinhos de Petrópolis; Rodrigo Paiva, presidente da AssociEventos; Denise Fiorini, presidente da Associação da Rua Teresa; Paulo Aguinaga, pioneiro no plantio orgânico; Ana Cláudia Pampillón, coordenadora da Rota Cervejeira RJ; Henrique Silva, subsecretário de Turismo de Teresópolis; Julianna Rocha, especialista em Turismo Rural e Edson Almeida Biá, presidente do Nova Friburgo Convention & Visitors Bureau.

Com palestras, painéis de discussão e uma rodada de negócios, o evento vai culminar com um plano de ação voltado à maximização do potencial turístico das cidades. O presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau, Samir el Ghaoui, enfatiza a relevância do encontro de trabalho: "Este é um momento para unirmos forças e mostrar que a região serrana tem um leque completo de atrações para todos os gostos, desde a rica história até o turismo de aventura e a natureza exuberante." O evento é realizado em parceria com o Sebrae, a Federação dos Conventions e Visitors Bureau do Estado do Rio, a Serra Verde Imperial, e o Centro de Convenções Granja Brasil, com apoio da Rota Cervejeira do Rio de Janeiro.

Petrópolis, conhecida como "Cidade Imperial" e "Capital Estadual da Cerveja", é também referência no canto coral, casamento, moda e produtos orgânicos. A cidade atrai turistas pela sua combinação única de história e gastronomia. Já Teresópolis, "Capital Nacional do Montanhismo" e "Capital Estadual do Lúpulo", se destaca pelas atividades ao ar livre e produção de cerveja artesanal. Nova Friburgo, com o título de "Capital Nacional da Moda Íntima" e "Suíça Brasileira", é famosa por seu clima europeu e belezas naturais. Guapimirim, com grande parte de seu território em áreas de proteção ambiental, é um refúgio para o ecoturismo.

Confira a programação:

13h30 às 14h – Credenciamento e welcome coffee

14h às 14h30 – Abertura de Boas-vindas

14h30 às 18h – Visitação aos expositores

14h30 às 16h30 – Talks – "Potencializando Regiões: Como Títulos de Capital podem Impulsionar o Desenvolvimento Local"

Painel 1: Petrópolis – Capital Estadual do Canto Coral, Capital Estadual do Casamento, Capital Estadual da Moda e Capital Estadual dos Produtos Orgânicos

Palestrantes:

Marco Aurélio Lischt – Maestro do Coral dos Canarinhos de Petrópolis

Rodrigo Paiva – Presidente da Associação Petropolitana de Profissionais de Eventos

Denise Fiorini – Presidente da Associação da Rua Teresa

Paulo Aguinaga – Pioneiro no plantio orgânico no Brejal

Moderador: Samir el Ghaoui – Presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau

Painel 2: Petrópolis – Capital Estadual da Cerveja | Teresópolis: Capital Nacional do Montanhismo, Capital Estadual da Agricultura e do Lúpulo | Nova Friburgo: Capital Nacional da Moda Íntima e Suíça Brasileira

Palestrantes:

Ana Cláudia Pampillón – Coordenadora da Rota Cervejeira RJ

Henrique Silva – Subsecretário de Turismo de Teresópolis

Julianna Rocha – Especialista em Turismo Rural

Edson Almeida Biá – Presidente do Nova Friburgo Convention & Visitors Bureau

Moderadora: Georgia Ferraz – Presidente do Guapimirim Convention & Visitors Bureau

16h30 às 18h30 – Sessão de negócios

18h30 às 19h30 – Happy hour de encerramento e networking