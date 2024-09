Equipe sub-13 do Carangola FC - Foto: Divulgação/LPD

Equipe sub-13 do Carangola FCFoto: Divulgação/LPD

Publicado 24/09/2024 17:25

Petrópolis - Iniciado em julho, o Campeonato Municipal de Futebol de Petrópolis começa a se aproximar do fim da primeira fase. Neste ano, a competição organizada pela Liga Petropolitana de Desportos (LPD) está sendo realizada nas categorias sub-11 e sub-13.

Na categoria sub-11, o líder é o EC Cascatinha, com nove pontos em três partidas. Na vice-liderança, aparece o Laginha FC, com três pontos em dois jogos. O terceiro colocado é o Carangola FC, com três pontos em quatro rodadas. O Serra Sports está em quarto, com três pontos em três jogos. O artilheiro da competição é Estevão, do EC Cascatinha, com cinco gols.

No sub-13, o campeonato é liderado pelo Carangola FC, que conquistou nove pontos em quatro partidas disputadas. Em segundo lugar, aparece o EC Cascatinha, com quatro pontos nos mesmo três jogos. O Laginha FC está em terceiro, com quatro pontos, mas tem apenas duas partidas disputadas. Em seguida, aparece o Serra Sports, que não pontuou nas três partidas realizadas. Na categoria, Raphael Azevedo, do Carangola FC, é o artilheiro, tendo marcado quatro gols até então.

A edição de 2023 do campeonato teve o EC Cascatinha como campeão no sub-11, enquanto o Carangola FC conquistou o título no sub-13.