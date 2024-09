APPO - Foto: Divulgação

Publicado 26/09/2024 18:37

Petrópolis - A Cidade Imperial se prepara para a abertura oficial do Outubro Rosa 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Petrópolis em parceria com a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO), que acontecerá no sábado, 28 de setembro, às 9h, no Centro de Saúde Professor Manoel José Ferreira, localizado na Rua Santos Dumont, 100, no Centro da cidade. O evento marca o início de uma campanha que, ao longo de 16 anos, tem promovido profundas transformações na vida das mulheres e na saúde pública do município. Com o tema "Com + informação, somos mais vida - câncer de mama é um assunto de todos", a edição deste ano reforça a importância de disseminar informações precisas e acessíveis sobre o câncer de mama, promovendo um diálogo aberto sobre a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento.

A parceria entre a Prefeitura e APPO tem sido fundamental para o sucesso da campanha, que se consolida a cada ano como uma das mais impactantes ações de saúde pública do município. Este ano, com o apoio da FEMAMA, a campanha ganha ainda mais força a nível estadual, ampliando seu alcance e beneficiando ainda mais mulheres. A APPO, além de ser uma das organizadoras centrais do Outubro Rosa, atua como uma importante fonte de informação de qualidade, oferecendo orientação e suporte às mulheres diagnosticadas ou em risco, e conscientizando sobre a relevância dos exames preventivos.

Ao longo dos anos, o Outubro Rosa em Petrópolis tem sido um divisor de águas, salvando vidas ao possibilitar diagnósticos cada vez mais precoces. Mulheres que, anteriormente, não tinham acesso ou conhecimento sobre a importância dos exames preventivos, agora encontram na campanha um canal de orientação e cuidado. A disseminação de informações corretas e oficiais sobre a doença, um dos pilares da campanha, tem sido essencial para aumentar a adesão aos exames como mamografia e ultrassonografia, ampliando as chances de cura e reduzindo as taxas de mortalidade.

A Prefeitura de Petrópolis, ciente da importância de ações integradas para a saúde da mulher, tem apoiado de maneira efetiva a campanha, oferecendo uma rede de serviços de saúde que se expandem durante o mês de outubro. Na abertura oficial da campanha, no Centro de Saúde Professor Manoel José Ferreira, será disponibilizado um atendimento especializado com vacinação para adultos e crianças, exames de mamografia, ultrassonografia de mama para pacientes agendadas, além de consultas ginecológicas, testagens para infecções sexualmente transmissíveis e orientações sobre planejamento familiar. A ação visa a facilitar o acesso à saúde de qualidade e prevenir o avanço de doenças silenciosas como o câncer de mama.

A edição de 2024 do Outubro Rosa destaca que a luta contra o câncer de mama é responsabilidade de todos. Ao sensibilizar a população sobre a importância de exames periódicos, a campanha busca fortalecer um movimento de apoio mútuo, cuidado e solidariedade, essencial para a construção de uma sociedade mais consciente e saudável.

A presença de cada cidadão neste evento e o engajamento da sociedade são fundamentais para a continuidade desta importante jornada pela vida.

Mais informações sobre a APPO ou como se tornar um parceiro e mudar a vida de algum paciente oncológico, podem ser obtidas na sede da APPO – Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, localizada à Rua Visconde da Penha, nº 72 - Centro – Petrópolis – RJ, por meio do telefone fixo (24) 2242-0956, do WhastsApp (24) 99274-1377, do site www.appo.org.br, do e-mail appo@appo.org.br ou ainda das mídias sociais Facebook @appo.org e Instagram @associacaopetropolitana.