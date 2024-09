Fogo em vegetação atinge a BR-040 - Foto: Reprodução

Publicado 26/09/2024 12:41

Petrópolis - Por volta de 10h45 da manhã desta quinta-feira (26), um trecho da BR-040, na subida da serra de Petrópolis começou a ser atingido por um incêndio em vegetação às margens da pista. Com o avanço das chamas, a via foi interditada a partir do km 102, no pedágio de Duque de Caxias.

O Corpo de Bombeiros e a Concer atuaram na ocorrência e a árvore que ameaçava cair na pista foi retirada. A via está parcialmente liberada desde o início desta tarde.