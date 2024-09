Rotatória de Itaipava - Foto: Divulgação

Publicado 26/09/2024 18:39

Petrópolis - O movimento Unidos por Itaipava está formando seu primeiro grupo de trabalho para atuar em um dos temas principais definidos pelos empresários para garantir a qualidade de vida e desenvolvimento do distrito, que é a mobilidade. O grupo, com quatro arquitetos urbanistas e um engenheiro, trabalhando de forma voluntária, terá a expertise para analisar projetos propostos e novas soluções. Tudo com o objetivo de tirar do papel ações eficazes em mobilidade. Além da formação do grupo de trabalho, o Unita vai buscar apoios em organismos públicos, privados e de caráter associativo para garantir as entregas que Itaipava espera há mais de 30 anos. Uma reunião neste sentido foi realizada esta semana com o presidente do Instituto Estadual de Engenheiros e Arquitetos (IEEA), o arquiteto Bernardo Cardozo.

No encontro, Bernardo Cardozo, acompanhado de suas assessoras, recebeu os empresários Alexandre Plantz, João Carlos Souza Costa, Marcos Holderbaum e Antônio Xavier. “O nosso objetivo é conseguir apoio para desenvolver projetos que julgamos importantes para Itaipava. Um exemplo que estamos falando desde a criação do Unidos por Itaipava é a solução para o Trevo de Bonsucesso e melhorias nos acessos entre a BR-040 e a União e Indústria, como a ponte do Arranha-Céu, no “retão”, além de outras vias. Outro ponto é a rotatória na altura do Bramil que tem até projeto executivo elaborado e área doada pelo empreendimento. Isso mostra que projetos existem, mas eles precisam sair do papel”, afirma Alexandre Plantz, um dos líderes do Unita.

A reunião com IEEA, em Petrópolis, antecede um novo encontro, na sede do instituto. Nesta nova etapa o Instituto já vai receber projetos elencados pelo grupo de trabalho em mobilidade do Unita. O IEEA é uma autarquia do governo do Estado que tem como objetivo prestar serviços e organizar acordos de cooperação técnica, assim como a transferência de tecnologias, estudos e projetos. O Instituto firma diferentes projetos em parceria com as cidades, diretamente com as gestões municipais e também com entidades privadas, que é o caso do Unita.

“Itaipava tem urgência em soluções e o papel da Unita é buscar cooperação em todos os organismos possíveis, públicos e privados. O Unidos por Itaipava tem caráter apolítico e apartidário e nosso foco são programas e serviços que beneficiem todos em qualidade de vida. Essa parceria com o Instituto temos certeza que é a primeira de muitas que vão nos ajudar neste objetivo”, afirma Fabrício Santos, empresário que também encabeça o Unita.