Petrópolis - Divulgação

PetrópolisDivulgação

Publicado 27/09/2024 10:37

Petrópolis - A Defesa Civil do município emitiu, às 08h35 desta sexta-feira (27), alerta via SMS de previsão de rajadas de vento moderado a ocasionalmente forte em Petrópolis.

A Defesa Civil orienta fechar bem janelas e portas, evitando fluxos de ventos no interior de sua casa; não estacionar veículos ou ficar próximos a árvores, torres de transmissão e placas de sinalização.

Em caso de emergência, ligue 199 para Defesa Civil ou 193 para o Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil pede que a população fique atenta às próximas atualizações.

Cadastre o seu CEP através do envio de mensagem de texto para o número 40199 para receber os alertas e acompanhe o portal da Prefeitura de Petrópolis. O Boletim Meteorológico atualizará a previsão do tempo para a cidade, podendo ser acessado através do link