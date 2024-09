Exposição Dos Brasis - Foto: Divulgação

27/09/2024

Petrópolis - A exposição “Dos Brasis – Arte e Pensamento Negro“, que já recebeu mais de 500 mil visitantes no Centro Cultural Sesc Quitandinha (CCSQ) em Petrópolis, lançou oficialmente seu caderno educativo em um coquetel nesta quinta-feira (26). O lançamento teve uma Mesa de Conversa entre Janaína Machado, responsável pela Curadoria Educativa de Dos Brasis durante sua exibição em São Paulo, e Renata Sampaio, Curadora formativa do educativo e organizadora do material educativo na exibição do Rio de Janeiro. Filipe Graciano, curador assistente de Dos Brasis, fez a mediação do bate-papo.

A Dos Brasis, mais expressiva exposição de arte afrocentrada nos últimos anos, alcançou um feito histórico no CCSQ. Em apenas um mês de exibição, a mostra atraiu quase cem mil visitantes, estabelecendo um novo recorde de público para o espaço cultural em Petrópolis. Até agora, o número de visitantes já passou de 370 mil.

Entre os artigos que compõem o Caderno, Renata Aquino, em “Os colonos pretos que fundaram Petrópolis”, explora em detalhes duas obras do artista plástico Cipriano, “Dona Teresa” e “Pai José”, expostas na mostra. Essas criações são baseadas na história do Quilombo de Vargem Grande, que, segundo a pesquisa de Aquino, está profundamente ligada à fundação de Petrópolis. O artigo mostra como Cipriano usa a pintura para contar essa história, trazendo à tona detalhes que funcionam como uma lupa sobre aspectos importantes da História.

Em “Pintura Preta: Representação e Representatividade”, Nathalia Grilo retoma as reflexões de Ana Lira, uma das artistas da exposição, sobre a problemática da representação na arte. Grilo defende a ideia de uma representação calcada na emancipação por meio da presença. Ela também destaca a importância da Dos Brasis, que reconhece a dimensão e centralidade do pensamento negro no campo das artes visuais brasileiras.

O Caderno também inclui o capítulo “Propostas de Mediação”, que apresenta quatro atividades de mediação a partir de obras da exposição. Essas atividades foram desenvolvidas a partir das reflexões trazidas pelos textos do Caderno e de conversas com a equipe de mediadores da edição carioca da mostra. As atividades podem ser realizadas em sala de aula ou em qualquer grupo interessado em explorar mais profundamente os temas abordados na exposição.

Em exibição no Quitandinha desde maio, a exposição celebra a produção artística de artistas negros e negras brasileiros, reunindo 384 obras de 241 artistas do país – considerada a mais abrangente mostra dedicada exclusivamente à produção negra nacional. Os trabalhos estão expostos nos salões da área monumental do histórico edifício, que em 2024 completou 80 anos. Parte das obras, algumas inéditas, também são exibidas pela primeira vez na área externa do prédio.

A mostra, cujo título foi inspirado em verso do samba “História para ninar gente grande”, que deu o 20º título à Mangueira, em 2019, é resultado de um trabalho desenvolvido pelo Departamento Nacional do Sesc, em todo o país. Antes do Quitandinha, foi exibida no Sesc Belenzinho, em São Paulo.

Dos Brasis reúne sete núcleos temáticos – que têm como referência pensamentos de importantes intelectuais negros da história do Brasil, como Beatriz Nascimento, Emanoel Araújo, Guerreiro Ramos, Lélia Gonzales e Luiz Gama. A exposição apresenta obras em diversas linguagens artísticas, como pintura, fotografia, escultura, instalações e videoinstalações, produzidas desde o fim do século XVIII até o século XXI. A exposição poderá ser vista até 27 de outubro.