Orquestra de Câmara do Palácio Itaboraí - Foto: Divulgação

Orquestra de Câmara do Palácio ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 28/09/2024 20:06

Petrópolis - As inscrições para o processo seletivo da Orquestra de Câmara do Palácio Itaboraí (OCPIT) foram prorrogadas até o dia 7 de outubro. As vagas são para flauta transversal, violino, viola e contrabaixo acústico. Podem se inscrever estudantes da rede pública de ensino de Petrópolis matriculados entre o 8° ano do ensino fundamental e o 1° ano do ensino médio.

As inscrições devem ser feitas pelo whatsapp (24) 2103-2181. Não é necessário conhecimento prévio de teoria musical ou possuir instrumento para participar da seleção. O processo seletivo será no dia 9 de outubro, no Palácio Itaboraí, que fica na Rua Visconde de Itaboraí, nº 188, no Valparaíso.

A OCPIT é um projeto sociocultural do Fórum Itaboraí: Política, Ciência e Cultura na Saúde (Fiocruz/Petrópolis). Criada em 2013, tem o propósito de desenvolver o aprendizado com perspectiva profissionalizante e humanista. No decorrer de três anos, os jovens musicistas vivenciam um curso intensivo e gratuito, totalizando uma carga horária de 300 horas por ano.

O curso inclui aulas teóricas e práticas de música, masterclasses e intercâmbios com universidades de música, além de apresentações regulares de concertos para diversos públicos, inclusive em escolas da rede pública de Petrópolis. O projeto também prepara os alunos que queiram ingressar nas Universidades Públicas para os Testes de Habilidades Específicas – THE das Escolas de Música.