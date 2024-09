Cel Veiga/CDBV conquistou o título do campeonato - Foto: Ari Gomes

Publicado 28/09/2024 20:12

Petrópolis - O Cel Veiga/CDBV conquistou o título do Campeonato Municipal de Voleibol Feminino em Petrópolis. As semifinais e a final da competição promovida pela Liga Petropolitana de Desportos (LPD) foram disputadas no último domingo (22). O título é o segundo da equipe, que já havia sido campeã em 2021.

A grande final teve o confronto entre Cel Veiga/CBV e EC Vera Cruz/Volley Cats, reeditando a decisão de 2021. Mais uma vez, o CDBV conquistou o título vencendo por dois sets a zero, com 25 a 23 e 25 a 18. Ao longo do torneio, a equipe campeã venceu todas as partidas que disputou, sem perder nenhum set, além de ter o melhor ataque e a melhor defesa da competição.

“Esse resultado consolida o esforço da equipe e a união entre as atletas. Foi uma final muito bem jogada e tivemos um jogo tático excelente. Só tenho a agradecer as atletas e a comissão técnica por mais esse título”, conta Diogo Batista, treinador e fundador do CDBV.

O terceiro lugar ficou com o Laginha FC/FMP, que superou o Instituto Bingen/Projeto Vôlei, também por dois a zero, com 25 a 21 e 25 e 14.

As semifinais, que foram disputadas pouco antes das decisões do pódio, tiveram o Cel Veiga/CDBV levando a melhor sobre o Laginha FC/FMP, com 25 a 23 e 25 a 19. Do outro lado da chave, o EC Vera Cruz/Volley Cats passou pelo Instituto Bingen/Projeto Vôlei, com 25 a 19 e 25 a 16.

Esta edição do campeonato contou com quase 90 atletas inscritos, que disputaram a competição distribuídos nas cinco equipes participantes.