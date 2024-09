Eduardo do Blog, candidato a prefeito de Petrópolis - Foto: Divulgação

Publicado 30/09/2024 17:00

Petrópolis - Nesta reta final das Eleições Municipais 2024, O Dia realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito, buscando esclarecer as propostas dos prefeitáveis para que os eleitores tenham mais condições de reunir informações na hora de escolher o voto.

Nesta segunda-feira (30), o entrevistado é Eduardo do Blog (Republicanos), que se candidata pela primeira vez ao cargo de prefeito e tem Leandro Azevedo, terceiro colocado nas últimas eleições para o cargo município, como vice. Eduardo foi eleito vereador em 2020, com 2.776 votos, sendo o terceiro mais votado para o Legislativo Municipal.

O DIA - Em 2020, o candidato foi eleito como vereador de Petrópolis pela primeira vez, com uma votação expressiva. Agora, se candidata a prefeito. Qual motivo o fez decidir se candidatar ao cargo durante esses quatro anos de mandato?



Eduardo do Blog - "Em 2022, a população petropolitana me escolheu como federal mais votado da cidade com mais de 17 mil votos. Sou o vereador com o maior número de Leis e fiscalizações, no entanto, tudo que consegui foi denunciando, brigando, acionando o Ministério Público. Conheço toda a estrutura da Prefeitura e o orçamento como poucos. Tenho o apoio de apenas dois partidos e, por isso, terei a independência que outros não têm para cortar 50% dos cargos em comissão, contratos e aditivos. Por isso, decidi ser candidato a prefeito. Para mudar a realidade da cidade é preciso ter coragem e não “ter rabo preso”. Só assim, vamos enxugar a máquina e encontrar o caminho do desenvolvimento".



Petrópolis se destaca nacionalmente por conta do turismo, recebendo milhões de pessoas por ano. Quais são os planos para esta área tão importante para o município?



"Eu farei dois meses de Natal Imperial – de novembro ao início de janeiro. Investiremos para gerar empregos e fazer dinheiro circular na economia. Voltarei com a Exposição Agropecuária e trarei a Marcha para Jesus e um Festival Gospel. Teremos um calendário fixo de eventos e a reurbanização da Rua Teresa levará Petrópolis de volta ao topo do turismo nacional com Polo de Moda, Gastronômico, Cervejeiro e Cultural – recuperando de vez a economia local. Já temos um grande projeto de mobilidade da UFRJ/COOPE para Itaipava. Vamos investir pesado para que Petrópolis encontre o caminho do desenvolvimento".



A Educação e a Saúde são fundamentais e precisam de melhorias constantes. Quais os principais problemas que enxerga nestas áreas no município e os planos que possui para melhorar toda a situação?



"Na Educação, vamos ampliar os convênios para vagas de creches até a construção de novas unidades. Ampliar o número de vagas será prioridade. Enxugando a máquina, vamos valorizar os servidores e investir em merenda de qualidade. O esporte no contra turno será uma maneira de manter o jovem na escola por mais tempo, ensinar disciplina e cuidados com a saúde".

"Na saúde, vamos transformar a antiga Casa Providência em Hospital da Mulher – com maternidade para o Primeiro Distrito - e uma Clínica da Dor para pacientes com dores crônicas. Vamos contratar médicos por PJ para conseguir especialistas e zerar as filas com mutirões. Aumentar o teto dos convênios para exames é algo imperativo na saúde. É preciso fazer funcionar o que já temos. Também vamos ampliar o convenio com o Hospital Santa Tereza para alta complexidade. Tudo isso só será possível com os cortes e o fim da farra com o dinheiro público".



As mudanças climáticas estão impactando todo o planeta e Petrópolis tem um histórico longo de tragédias ambientais. Quais as principais medidas que tomará, caso eleito, para evitar que mais vítimas sejam feitas no município?



"Limpar as comunidades que seguem repletas de entulho e terra – irresponsavelmente – ainda das últimas tragédias. Retomar obras paradas e concluir as obras em andamento. Vamos aplicar o conceito do Bairro Planejado para dar dignidade aos que vivem em projetos habitacionais já existentes e trazer de volta os investimentos Federais e Estaduais para construir um lar para a nossa gente".



Ainda neste assunto, a habitação é pauta, já que moradias em áreas de risco acabam sendo frequentemente atingidas durante as tragédias. O que acredita que seja fundamental para reduzir o déficit habitacional no município?



"Já temos mapeados locais para a construção de mais moradias. No entanto, é preciso aplicar o conceito de bairro planejado oferecendo transporte, saneamento, saúde, creche, escola, entre outros serviços. Nossa gente não pode ser jogada em qualquer canto de qualquer jeito depois de tanto sofrimento. Vamos atrás de emendas parlamentares e novos programas. É preciso ter responsabilidade com quem já sofreu tanto".



Como vice, o candidato tem Leandro Azevedo, terceiro mais votado em 2020. Como a união ocorreu e o quanto Azevedo soma à candidatura?



"Enfrentamos as máquinas do Estado e do Município. O Prof. Leandro quer o melhor para a cidade e, por isso, não teve dúvidas que nossa união seria nossa melhor chance. Juntos, conquistamos mais de 33 mil votos em 2022 disputando o mesmo cargo, ou seja, votos diferentes. Nossa união é a maior aliança política das últimas duas décadas. Alguém que abriu mão de ser candidato tendo saído grande das urnas é um homem a ser respeitado. Leandro Azevedo soma em votos e agenda – são dois nomes com peso de prefeito na rua".



7- Por qual motivo acredita que seja a melhor escolha e que merece o voto da população petropolitana?



"Não tenho padrinho político, não tenho patrão, não tenho compromissos que impeçam o que preciso para cortar de gastos supérfluos. Independência é algo raro na política local. Sou jornalista, gestor público e vereador. Conheço a cidade, o orçamento e a Prefeitura. Estou preparado para dar um choque de gestão e tirar Petrópolis do atraso, seguindo os passos de Três Rios, Miguel Pereira e Areal".



8- Existe algum outro ponto que queira abordar? O espaço está aberto.



"Vamos criar um novo programa para regularização de dívidas e criar a Nova Lei de Incentivos Fiscais para atrair empresas. Faremos o maior programa de regularização fundiária da história com IPTU Social e com isso começaremos a recuperar o estrago feito pelos incompetentes que governaram Petrópolis nos últimos anos. Não tenho dúvidas, a prefeitura está quebrada! Endividada! Se o próximo prefeito não for alguém com responsabilidade e independência para fazer os cortes necessários, em breve teremos as aposentadorias e os salários de servidores comprometidos. Nossa gente continuará morrendo a cada tragédia sem as obras necessárias e a fome será algo cada vez mais comum nas comunidades. Petrópolis está empobrecendo a cada ano, precisamos mudar este quadro".