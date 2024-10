Campeonato Municipal de Vôlei - Foto: Divulgação/LPD

Campeonato Municipal de VôleiFoto: Divulgação/LPD

Publicado 30/09/2024 19:38

Petrópolis - A quarta e última rodada da primeira fase do Campeonato Municipal de Voleibol Masculino de Petrópolis foi disputada neste domingo (29), no Ginásio Hélio Fiuza, do SC Magnólia. Laginha FC/Terê Vôlei, EC Vera Cruz/Magé Voleibol, Carangola FC/Itaserra e Prefeitura Municipal de Três Rios são as equipes classificadas para as semifinais da competição realizada pela Liga Petropolitana de Desportos.

No início da rodada, EC Vera Cruz/Magé Voleibol e Prefeitura Municipal de Três Rios já estavam matematicamente classificados. As outras duas vagas eram disputadas por Laginha FC/Terê Vôlei, Carangola FC/Itaserra e EC Rio Preto.

O primeiro jogo do dia teve vitória do EC Rio Preto contra o Instituto Bingen/Projeto Vôlei por 25 a 22 e 29 a 27. Em seguida, o Laginha FC/Terê Vôlei venceu a Prefeitura Municipal de Três Rios por 25 a 19 e 25 a 15. No terceiro jogo, Instituto Bingen/Projeto Vôlei derrotou o Cel Veiga/CDBV por 27 a 25 e 25 a 16. O duelo seguinte teve vitória do Carangola FC/Itaserra, que saiu perdendo por 25 a 15 para o EC Rio Preto, mas virou com 26 a 24 e 16 a 14. Na penúltima partida, 25 a 19 e 25 a 16 para o Laginha FC/Terê Vôlei contra o Cel Veiga/CDBV. No último jogo da primeira fase, o Carangola FC/Itaserra venceu o primeiro set por 25 a 22, viu o EC Vera Cruz/Magé Voleibol reagir, com 25 a 20, mas confirmou a vitória com 15 a 10 no tie-break.

A semifinal, marcada para o dia 2 de novembro, terá os confrontos entre Laginha FC/Terê Vôlei e Prefeitura Municipal de Três Rios de um lado da chave, enquanto no outro, EC Vera Cruz/Magé Voleibol e Carangola FC/Itaserra lutam por uma vaga na final.

Classificação

A classificação da primeira fase ficou com o Laginha FC/Terê Vôlei em primeiro, com 14 pontos. Na segunda colocação, ficou o EC Vera Cruz/Magé Voleibol, com 13. Carangola FC/Itaserra e Prefeitura Municipal de Três Rios fizeram 12 pontos e ficaram na terceira e na quarta colocação, respectivamente. EC Rio Preto, com 8, Instituto Bingen, com 4, e Cel Veiga/CBV, que não pontuou, fecham a tabela.