Escola de Música Santa Cecília - Foto: Divulgação

Escola de Música Santa CecíliaFoto: Divulgação

Publicado 02/10/2024 18:55

Petrópolis - A Escola de Música Santa Cecília, que este ano completou 130 anos de existência, conhecida por sua excelência no ensino musical, anuncia que ainda estão abertas as vagas para o seu coral, uma iniciativa que visa reunir amantes da música em um ambiente colaborativo e formativo. O coral, que se tornou realidade graças ao empenho da atual diretoria, é aberto a pessoas de todas as idades e gêneros, com o principal critério sendo o amor pela música e o compromisso com os ensaios.

“Quando assumimos a Escola de Música em setembro de 2021 nosso desejo era, desde essa época, montar um coral da Escola. Mas estava tudo muito difícil. A pandemia atrapalhou muito a Escola e o primeiro passo era a preocupação para pagar os custos fixos e arrumar a casa. Mas, com trabalho e muito esforço de todos estamos conseguindo erguer a Escola e fazer com ela realmente cumpra seu papel: trazer cultura, arte e música para Petrópolis. O Coral, sem custo nenhum para os participantes, é uma forma de cumprir nosso papel de instituição sem fins lucrativos”, pontua Mairom Duarte, Diretor Financeiro Voluntário da Escola de Música.

O processo seletivo para o Coral é conduzido pelo regente Lucas Ribeiro, profissional com mais de nove anos de experiência e formação pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Não há taxa de inscrição nem mensalidade, reforçando o caráter inclusivo e acessível do projeto.

O coral da Escola de Música Santa Cecília segue uma metodologia altamente profissional, com aulas semanais de 1h30 e ensaios gerais mensais, que buscam não apenas o desenvolvimento técnico, mas também o crescimento pessoal dos participantes. As aulas são divididas em duas partes: um aquecimento vocal de 30 minutos, focado em técnicas de respiração, postura e dicção, seguido por uma hora de estudo de repertório, que inclui Música Popular Brasileira e música erudita. As vozes são distribuídas em naipes de soprano, contralto, tenor e baixo, garantindo uma divisão harmônica que valoriza a musicalidade individual e coletiva.

A seleção dos participantes ocorre por meio de audições, onde a extensão vocal e a musicalidade de cada candidato são avaliadas. A idade mínima para integrar o grupo é 14 anos e não existe idade de corte, e o repertório é pensado para proporcionar uma experiência variada e rica. As aulas ocorrem na própria Escola de Música Santa Cecília, e o coral em breve vai passar a se apresentar regularmente em eventos comunitários, com uma performance final aberta à comunidade e familiares no final de seis meses.

Além de ser uma oportunidade de desenvolvimento artístico, cantar em um coral é também uma excelente forma de aliviar o estresse e criar novas conexões afetivas. "Cantar pode se tornar uma profissão para alguns, mas, para todos, é uma maneira de se conectar com a própria essência, reduzir o estresse do dia a dia e desenvolver novas amizades", afirma Lucas Ribeiro.

Com um modelo de ensino participativo, os alunos são incentivados a escolher parte do repertório e trabalhar em equipe, fortalecendo o espírito colaborativo. Além disso, há um foco no desenvolvimento da leitura de partituras e na presença de palco, preparando os cantores para apresentações com confiança e técnica. A avaliação é contínua, e os ensaios são gravados para análise crítica, oferecendo feedback tanto individual quanto em grupo.

Interessados em participar dessa iniciativa transformadora podem obter mais informações diretamente na Escola de Música Santa Cecília. As vagas são limitadas, mas o sonho de fazer parte de um coral ainda pode se tornar realidade para aqueles que amam a música e desejam se comprometer com o projeto.