Centro de Terapia OncológicaFoto: Divulgação

Petrópolis - Com a chegada de outubro, o CTO (Centro de Terapia Oncológico), referência no tratamento de câncer, lança sua campanha do Outubro Rosa com o tema "Quem procura, cura", reforçando a importância do diagnóstico precoce na luta contra o câncer de mama. Paralelamente, a campanha traz a abordagem "Estou com câncer, e agora?", que oferece suporte e orientação para pacientes recém-diagnosticados, ajudando-os a enfrentar esse momento com informações e acolhimento.

A campanha reforça a importância do diagnóstico precoce na luta contra o câncer de mama. A ideia é desmistificar o processo de tratamento, oferecendo informações sobre os caminhos a seguir e os recursos disponíveis para os pacientes. Os motes da campanha propõem um espaço de acolhimento, orientação e esperança, mostrando que, mesmo diante do diagnóstico, há um percurso de cuidados, apoio e possibilidades de tratamento que devem ser conhecidos e abraçados.

“Hoje nós podemos dizer que o câncer de mama é curável e quanto mais cedo é diagnosticado maior a chance de ser curado com menos tratamento. E mesmo o tumor que já é metastático tem tratamento. Então, é importante dizer que no caso do câncer de mama, quem procura cura. Por isso, a campanha Outubro Rosa é para conscientizar as mulheres para que não tenham medo de procurar o especialista para fazer a mamografia, ultrassom da mama, sabendo que o diagnóstico precoce pode salvar vidas”, disse Carla Ismael, Oncologista do CTO.

Durante o mês de outubro, o CTO terá uma série de atividades com o objetivo de engajar a sociedade em discussões sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce e acesso ao tratamento, além de oferecer atividades educativas, de apoio e conscientização.

