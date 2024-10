Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo - Foto: Serrano FC

Publicado 05/10/2024 18:41

Petrópolis - Em duelo realizado no Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo, o Serrano e o Friburguense empataram em 0 a 0. O resultado fez o Serrano assumir a segunda colocação da Série B1 do Campeonato Carioca.

Com dois jogos realizados, o Serrano soma quatro pontos e fica apenas atrás do Paduano, que é o líder, com seis pontos em três partidas. Os quatro primeiros colocados ao final da fase se classificam para as semifinais e os dois finalistas garantem vaga na Série A2 do próximo ano.



O próximo jogo do Serrano irá ser disputado na quarta-feira (9), no Estádio Raulino de Oliveira, contra o Volta Redonda, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa Rio. Na ida, no Estádio Atílio Marotti, as equipes empataram em 1 a 1.