Câmara teve 15 vereadores definidos - Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Petrópolis

Câmara teve 15 vereadores definidosFoto: Divulgação/Câmara Municipal de Petrópolis

Publicado 06/10/2024 20:29 | Atualizado 06/10/2024 20:37

Petrópolis - Com a apuração das eleições municipais finalizada, os 15 nomes eleitos para a Câmara Municipal de Petrópolis estão definidos. São eles:

Junior Coruja (PSD) - 5.715 votos

Junior Paixão (PSDB) - 4.346 votos

Octavio Sampaio (PL) - 4.129 votos

Dudu (União Brasil) - 4.091 votos

Fred Procópio (MDB) - 3.524 votos

Gilda Beatriz (PP) - 3.306 votos

Léo França (PSB) - 3.228 votos

Júlia Casamasso (PSOL) - 3.135 votos

Wesley Barreto (PRD) - 2.722 votos

Gil Magno (PSB) - 2.665 votos

Dr. Aloisio Barbosa Filho (PP) - 2.527 votos

Tiago Leitte Guel (PSD) - 2.452 votos

Marquinhos Almeida (PP) - 2.318 votos

Thiago Damaceno (PSDB) - 2.230 votos

Professora Lívia Miranda (PCdoB) - 2.152 votos

O PP foi o candidato que mais fez cadeiras no Legislativo, com três. PSB, PSDB e PSD ficaram com duas, cada. Os outros partidos que fizeram uma cadeira foram PCdoB, PSOL, União, MDB, PL e PRD.