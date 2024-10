Yuri Moura, acompanhado da família e do vice, Marcos Novaes - Foto: Divulgação

Yuri Moura, acompanhado da família e do vice, Marcos NovaesFoto: Divulgação

Publicado 06/10/2024 14:00

Petrópolis - Neste domingo (6) o candidato Yuri Moura da Federação PSOL/REDE – Pra Frente Petrópolis 50, esteve no início da tarde na Universidade Católica de Petrópolis, localizada no núcleo da Benjamin Constant, para votar. Yuri estava acompanhado do vice, Marcos Novaes, da companheira Ana Carolina e dos filhos Dom e Joaquim.

"Estou confiante e muito feliz com a caminhada que fizemos até aqui. Trabalhamos com honestidade, apresentando o serviço prestado por Petrópolis e as propostas que apontam para que a cidade reencontre a sua autoestima. Tenho certeza que o povo quer uma mudança de verdade. Agradeço todos os abraços e carinho daqueles que não desistiram de Petrópolis. Amanhã vai ser outro dia!", declarou Yuri.