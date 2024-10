Doutor Santoro - Foto: Divulgação

Doutor SantoroFoto: Divulgação

Publicado 09/10/2024 19:32

Petrópolis - Depois de disputar as eleições municipais em Petrópolis pelo partido NOVO, onde obteve pouco mais de 4 mil votos, o advogado Doutor Santoro usou as redes sociais nesta terça-feira (08), para se posicionar sobre o segundo turno na cidade.

De acordo com a nota, os ideais e as teses defendidas pelo partido se mantém, acreditando em uma completa ruptura com a velha política na cidade. Apesar de não declarar apoio direto a nenhum dos grupos que continuam no pleito, reforçaram veementemente a necessidade de não optar pela candidatura do PSOL, recomendando a votação ou pela candidatura de centro, de forma crítica, ou anulando voto.

O candidato Doutor Santoro e o Partido NOVO destacaram ainda que serão oposição extraparlamentar ao novo governo eleito, seja ele qual for.

Confira na íntegra o posicionamento do partido e de Doutor Santoro:

"1 - Continuamos convictos na tese e luta pelo "fora todo mundo" para que haja uma completa ruptura com a velha política petropolitana e o endireitamento de Petrópolis;

2 - Lamentamos a força apresentada pelo Centrão patrimonialista não só na nossa cidade imperial, mas em todo o Brasil, seguindo-se uma tendência preocupante para a política nacional;

3 - No segundo turno, os colégios eleitorais são obrigados a fazer uma escolha em duas, ainda que qualquer dos nomes escolhidos não sejam os mais aptos para a gestão pública;

4 - O PSOL é o partido cujos princípios e valores são os mais perigosos e perniciosos da nação e contrários a tudo o que o NOVO e o Movimento Endireita Petrópolis representam;

5 - Isto posto, o NOVO recomenda o voto nulo ou o voto crítico no candidato do Centrão patrimonialista;

6 - O Novo não recomenda o voto na candidatura do PSOL, e seus filiados e candidatos que declararem voto nesse sentido estão desautorizados a falarem em nome do NOVO;

7 - O candidato Doutor Santoro e o Partido NOVO serão oposição extraparlamentar à direita ao novo governo eleito, seja ele qual for.

Sempre desejando o melhor para a cidade".