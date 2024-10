Cefet/RJ Petrópolis - Foto: Divulgação

Publicado 09/10/2024 19:43

Petrópolis - O Cefet/RJ Petrópolis vai realizar a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão (Sepex 2024) nos próximos dias 15 a 18 de outubro. O evento reúne atividades acadêmicas, educacionais e artístico-culturais gratuitas e abertas ao público externo. A edição deste ano traz como tema “Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais”, alinhada à 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Ao todo, serão mais de 70 atividades, entre palestras, mesas-redondas, comunicações orais e minicursos em diversas áreas, como física, matemática, computação, sustentabilidade, tecnologia e turismo, entre outras. Haverá também exposições, oficinas, salas expositivas dos cursos oferecidos pela instituição e apresentações de alunos participantes de projetos de extensão (Expotec e Exposup).

A cerimônia de abertura da Sepex 2024 será realizada no dia 15 de outubro, às 9h, no Saguão Principal da unidade. O evento conta com uma programação intensa, promovendo atividades desde às 9h até às 22h. Para participar, os interessados poderão fazer a inscrição durante o evento, na recepção.

A Sepex, que é realizada anualmente em todas as unidades do Cefet/RJ, tem como objetivo criar um espaço de integração, reflexão e aprendizagem, envolvendo tanto a comunidade interna quanto a sociedade de Petrópolis e região.

Inscrição de escolas