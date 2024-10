Conecta Lab - Foto: Divulgação

Conecta LabFoto: Divulgação

Publicado 09/10/2024 19:49

Petrópolis - A Rodada de Negócios do Conecta Lab reuniu empresas em Petrópolis em mais uma edição do evento itinerante, realizado nesta terça-feira (8). A iniciativa pioneira da Firjan IEL visa promover a inovação, a tecnologia e a sustentabilidade no cenário industrial do estado. O encontro, que atraiu empresários da Região Serrana, destacou-se pela interação direta entre empresas e startups, proporcionando um ambiente para a troca de ideias e o desenvolvimento de soluções tecnológicas.

A iniciativa, que já passou pelo município de Volta Redonda, reúne startups selecionadas para o Conecta Lab, para a apresentação de soluções de negócios desenvolvidos com foco em dois grandes desafios: Indústria 4.0 e Sustentabilidade. “Essa é uma importante iniciativa que contribuirá significativamente para o desenvolvimento das empresas da região. Inovação, tecnologia e sustentabilidade são pilares fundamentais para as atividades industriais atualmente”, destacou o vice-presidente da Firjan Serrana , Valter Zanacoli.

Para o conselheiro da federação na região e diretor do Sinditec, Luiz Antônio Daud, o evento tem o objetivo de promover a competitividade das empresas. “A proposta é apresentar soluções tecnológicas inovadoras desenvolvidas por startups que são referência em Indústria 4.0 e Sustentabilidade, proporcionando, além de um ambiente de aprendizado, conexões com potencial de transformar realidades empersariais”, reforçou o empresário do setor, enfatizando a relevância do polo tecnológico existente na Região Serrana. “Estamos em constante crescimento e evolução. Este evento simboliza mais uma conquista em nossa trajetória de desenvolvimento”, completou.

Além das apresentações, o evento contou com a exposição dos resultados do Diagnóstico de Inovação realizado junto às empresas participantes. O diagnóstico é uma ferramenta estratégica que permite às empresas identificar oportunidades de crescimento e desenvolvimento tecnológico, orientando suas ações futuras no competitivo cenário da Indústria 4.0.

“O Conecta Lab identifica empresas no estado do Rio que conseguem resolver problemas da indústria. As rodadas de inovação funcionam para conectar as empresas a essas soluções já existentes”, destacou Julia Zardo, gerente de Ambientes de Inovação da Firjan, destacando que os diagnósticos apontam as necessidade para o melhor desenvolvimento das atividades.

Após as apresentações, os empresários tiveram a oportunidade de dialogar diretamente com as startups, explorando possibilidades de parcerias e implementação de soluções em suas empresas.

Startups apresentaram soluções para áreas diversas

Os empresários puderam conhecer soluções para atividades diversas, de nanotecologia a alimentos. Uma das startups que faz parte da rodada é a Whywast, que trabalha com tecnologia voltada à redução do desperdício de alimentos no varejo e na indústria. “O sistema viabiliza que o varejista digitalize as datas de validade dos produtos que estão próximo do vencimento, possibilitando a venda do item em tempo hábil, com a precificação correta”, destacou o CEO, Ricardo Salazar. A empresa fundada em 2020, já levou seu sistema para empresas internacionais.